  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.802
    EURO 4.563
  • BIST 113530.32
    ALTIN 161.642
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'daki 35 yıllık orkide çiftliği

İstanbul'daki 35 yıllık orkide çiftliği

Masumiyetin ve zarafetin simgesi orkideyi orijinalliğini bozmadan kurutmayı başardı, şimdi yurt dışına satıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

35 yıl önce Türkiye'ye getirilen damızlık çiçeklerle ilk kez orkide çiftliği kurulmuştu. Şimdi sadece yetiştirilmiyor, aynı zamanda kuruturulup takı ve aksesuar olarak dünya modasına yön veren ülkelere satılıyor. 

Bu başarılı girişimin ardında Ziya Soner var. 

Soner yıllardır çeşit çeşit orkide üretiyordu. 3 yıl önce de orkideleri orijinal formlarında kurutmak ve oldukları gibi koruyabilmek için bir yöntem geliştirdi. 

Bu hayli zorlu bir yöntem ama sonucu çok başarılı. Çiçekler kuruduktan sonra 4 gün boyunca reçine benzeri bir madde ile kat kat uygulama yapılıyor.  Böylece hem orkidelerin tüm güzelliği ve orijinalliği korunuyor hem de bu narin çiçekler kırılmaz, dağılmaz hale geliyor.

Bu yöntemle kurutulan ve korunan çiçekler Fransa ve İtalya başta olmak üzere pek çok moda merkezine ihraç ediliyor. 

Aslında Ziya Soner hep şikayet ettiğimiz, bizden götürüleninin işlenerek tekrar bize satılması sürecini tersine çevirmiş oluyor.  

35 yıl önce Fransa'dan getirilen orkideler, şimdi takı ve aksesuar olarak Fransa'ya satılıyor. 

 

Haber: Evren Ünal    Görüntü: Musa Toprak 

Etiketler: Ziya Soner, orkide, Çiçek kurutmak, çiçek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER