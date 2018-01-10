İstanbul'daki 35 yıllık orkide çiftliği

35 yıl önce Türkiye'ye getirilen damızlık çiçeklerle ilk kez orkide çiftliği kurulmuştu. Şimdi sadece yetiştirilmiyor, aynı zamanda kuruturulup takı ve aksesuar olarak dünya modasına yön veren ülkelere satılıyor.

Bu başarılı girişimin ardında Ziya Soner var.

Soner yıllardır çeşit çeşit orkide üretiyordu. 3 yıl önce de orkideleri orijinal formlarında kurutmak ve oldukları gibi koruyabilmek için bir yöntem geliştirdi.

Bu hayli zorlu bir yöntem ama sonucu çok başarılı. Çiçekler kuruduktan sonra 4 gün boyunca reçine benzeri bir madde ile kat kat uygulama yapılıyor. Böylece hem orkidelerin tüm güzelliği ve orijinalliği korunuyor hem de bu narin çiçekler kırılmaz, dağılmaz hale geliyor.

Bu yöntemle kurutulan ve korunan çiçekler Fransa ve İtalya başta olmak üzere pek çok moda merkezine ihraç ediliyor.

Aslında Ziya Soner hep şikayet ettiğimiz, bizden götürüleninin işlenerek tekrar bize satılması sürecini tersine çevirmiş oluyor.

35 yıl önce Fransa'dan getirilen orkideler, şimdi takı ve aksesuar olarak Fransa'ya satılıyor.

Haber: Evren Ünal Görüntü: Musa Toprak