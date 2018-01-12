Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları yüzünden işsiz kalan Ebu Kasım, çöpten topladıklarını satarak çocuklarının karnını doyurmaya çalışıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle iş bulamıyor, uzanacak yardım elini bekliyor

Başkent Şam'da Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık 400 bin sivil kuşatmanın yol açtığı açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor.

Bölgede yaşanan insani krizin boyutları derinleşirken kuşatma altındaki aileler zor günler yaşıyor.

Aç kalarak çöpten topladıklarını satarak çocuklarının karnını doyurmaya çalışan Ebu Kasım, yetersiz beslenme ve açlık yüzünden büyük oranda kilo kaybı yaşarken, ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya.

Eskiden fayans ustası olarak çalışan Ebu Kasım'ın, sağlığı iş bulmasına engel olduğu için maddi durumu da kötüleşti.

"İntihar etmeyi düşündüm, ancak vazgeçtim"

Kasım, yaşadıklarını, "Çocuklarımla her gün yarım öğün yiyoruz. Bulduğumuz yarım öğünü topladığım plastikleri satarak elde ediyoruz. İki çocuğum aç uyuyor, aç uyanıyor. Evdeki her şeyi sattık. Sağlık durumum her gün kötüye gidiyor. Hatta evdeki su kuyusundan su bile çekemez oldum." sözleriyle anlattı.

Tüm Doğu Guta'nın zor günler geçirdiğini vurgulayan Ebu Kasım, çöplerde plastik dahi bulamamaya başladığını söyledi.

Baba Ebu Kasım'ın küçük kızı Rana ise babasının bu durumuna üzülerek ona sürekli destek oluyor.

Yaşadığı bunalımdan zor kurtulduğunu ifade eden Ebu Kasım, "Yaşadıklarım yüzünden intihar etmeyi düşündüm ancak vazgeçtim. Sabredenlerden olmak için dua ediyorum." diye konuştu.

42 yaşındaki Ebu Kasım'ın tek isteği, ailesine uzanacak yardım eli.

1 bardak süt Türk parasıyla 7,3 lira

Doğu Guta'da bebek mamasının tükendiği bölgede, 1 bardak süt bin Suriye lirasına (7,3 TL) satılıyor.

Bir kilogram pirinç yaklaşık 3 bin 600 Suriye lirasına (26,5TL), bir kilogram şeker ise 2 bin 600 Suriye lirasına (19 TL) satılıyor.

Doğu Guta'da yaşam mücadelesi devam ediyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA