İhtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz giyim mağazası açıldı

Batman Üniversitesi ve Türk Kızılayının iş birliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği giyim mağazası açıldı.

Batı Raman Kampüsü'nde, kız ve erkek öğrencilere yönelik iki ayrı mağaza olarak hizmet verecek binanın açılışı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tezdiğ tarafından yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, mağazaların örgün eğitimdeki öğrenciler için 08.00-17.00, ikinci öğretim öğrencileri için de 17.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceğini söyledi.

Öğrencilerin vatana ve millete sevdalı bireyler olarak yetişmesi temennisini dile getiren Durmuş, "Tek isteğimiz, vatana, millete faydalı birer birey olarak yetişmeniz, derslerinize devam etmenizdir. Onun dışındaki her türlü zorluklarınızı gücümüz yettiğince çözmeye söz veriyoruz." dedi.

35. mağaza Batman Üniversitesi'nde

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tezdiğ ise ülke genelindeki mağazalarının 35'incisini Batman Üniversitesi'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı mağaza açtıklarını belirten Tezdiğ, "Bu mağazalarımızda yeni ve kaliteli elbiseler mevcuttur. İhtiyaç sahibi öğrenciler tıpkı çarşıda bir mağazaya gider gibi bu mağazamıza gelip diledikleri gibi kıyafet ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler. Öğrencilerimiz bizim verdiğimizi değil, kendi istediklerini alarak giyecekler." ifadesini kullandı.

Tezdiğ, mağazaların yıl boyunca öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca ihtiyaç sahibi öğrenciler buraya gelip öğrenci kimlik kartlarıyla çorabından, montuna, kazağına, pantolonuna kadar istediklerini alabilirler. Üniversitelerde ihtiyaç sahibi gençliğe ulaşmak için bu projeyi hayata geçirdik. Bağışçılarımız aracılığıyla buralarda öğrencilere dağıtıyoruz."

Mağazadan yararlanan ilahiyat fakültesi birinci sınıf öğrencisi İbrahim Akkurt, bunun maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler açısından önemli olduğunu söyledi.

Beden eğitimi spor yüksek okulu (BESYO) öğrencisi Veysi Ergüner de, "Bazı arkadaşlarımızın durumu yok, bizler yardımcı oluyoruz. BESYO bölümünde olduğumuz için kıyafet ihtiyacımız oluyor. Bunu gerçekleştirenlerden Allah razı olsun. Burada kışlık elbiseler, pantolon, kazaklar var. Durumu olmayan arkadaşlarımız için çok iyi bir çalışma." ifadelerini kullandı.