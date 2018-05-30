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'İğne oyalı şeftali ağacı' Guinness'e girdi

Balıkesir'de hazırlanan ''Şeftali ağacı heykeli'', dünyanın en büyük iğne oyası heykeli olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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İğne oyalı şeftali ağacı Guinnesse girdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın iğne oyasıyla ''Şeftali ağacı heykeli'' yaptı.

Yaklaşık 2 metre boyunda, 1 buçuk metre eninde, üç boyutlu olarak tasarlanan ve yaklaşık 3 ay önce müracaatı yapılan iğne oyası heykel, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Gönen Yıldız Meydanı'nda düzenlenen törenle tescillendi. Kural, el emeğiyle yapılan bu güzel çalışmadan dolayı kadınları kutladı.

"Gönen denince akla iğne oyası gelir"

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar da "Gönen" denilince insanların aklına ilk olarak iğne oyası geldiğini söyledi.

Yakar, emeği geçen herkese teşekkür ederek ''Bu iş ilçemiz kadınları tarafından sanat ruhuyla yapılmaktadır. Emekçi kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onların bireysel başarıları ilçemiz adına gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orhan Kural, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi'den oluşan heyet tarafından rekor raporu imzalanarak tescillendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı, Gönen, balıkesir
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