Hırsız insafa geldi; çaldığı paranın yarısını bıraktı

Antalya'da hırsızlık için girdiği evde 200 lirayı çalan kar maskeli şüpheli, kendisini gören ev sahibinin "Bu benim kira param. Lütfen alma." demesi üzerine paranın yarısını bırakıp kaçtı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Ladik Sokağı'nda oğluyla yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Yıldız, evinin oturma odasında kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişinin sehpanın üzerindeki 200 lirayı aldığını gördü.

Yaşlı kadının "Bu benim kira param. Lütfen alma." diye seslendiği şüpheli, çaldığı paranın yarısını bırakıp evden koşarak ayrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yıldız, "Hırsızı görünce çok korktum. 'Kira param.' deyince yarısını bırakıp kaçtı. Beni öldürecek diye çok korktum." dedi.

Kaynak: AA