Hayatındaki tüm engelleri aştı, rampaya takıldı

Uzun yıllardır İstanbul Üsküdar’da Kirazlıtepe Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Semra Carav, evlerinin önünde bulunan rampadan dolayı yardım almadan evine girip çıkamıyor.

Evlerinin önüne geldiğinde annesini arayan Carav, ancak annesi Kudret Carav’ın sırtında rampa engelini aşabiliyor. Annesi evde olmadığında, kendi şartlarıyla dışarıya çıkamadığını ve hapis hayatı yaşadığını ifade eden engelli vatandaş, yetkililerden evinin önüne bir rampa yapmalarını istiyor.

‘‘Annem evde yokken hapis kalıyorum’’

Hayatın içinde olmayı sevdiğini ve çeşitli kurslarla kendini geliştirdiğini ifade eden Semra Carav, ‘‘Hayatımızdaki bütün engelleri aştık ama kapımızın önündeki engeli aşamadık. Her yerde rampa var geçemiyorum, arabalar engelli olduğum halde yol vermiyor. Korna çalıyorlar, bu doğru mu engelli olmama rağmen anlayış göstermiyorlar. Arabalar sıkıştırıyor, korkuyorum ve bu durumu her hafta yaşıyorum. Annem olmadan çıkıp bakkala gitmek isterdim ama gidemiyorum çünkü rampa var. Yemek kursuna yazılmıştım, ilk günümdü ama gidemedim çünkü annem evde yoktu ben evde hapis kaldım. Buradan yetkililere sesleniyorum lütfen evimin önüne bir rampa yapın’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Kızımı sırtımda taşıyorum’’

Bazı günler evde olmadığı için kızının kursa gidemediğini belirterek üzüntüsünü dile getiren Semra Carav’ın annesi Kudret Carav ise,‘‘Biz hep bunu çekiyoruz, haftanın 3-4 günü belediye götürüyor ama bu sıkıntıları çekiyoruz. Kucağıma, sırtıma alıyorum, bel fıtığı oldum. Gerçekten çok zor durumdayız. Kızım fizik tedaviye gidiyor, servis geliyor ama yine ben sırtımda taşıyorum, kucağıma alıyorum. Hayatımızdaki birçok engeli aştık ama kapımızdaki engele takıldık’’ diye konuştu.

Kaynak: İHA