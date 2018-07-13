  • 13 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.849
    EURO 5.641
  • BIST 90675.24
    ALTIN 193.439
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a

Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a

Kanadalı ekip, güneş enerjisine dikkat çekmek için düzenlenen "The Sun Trip 2018" yarışmasında 22 gün önce Fransa'dan yola çıktı. Erzincan'a ulaşan ekibin son durağı Çin.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek istediler, Fransa'dan pedal çevirmeye başladılar ve Erzincan'a ulaştılar.

Kanadalı ekip, özel bir oluşumun düzenlediği "The Sun Trip 2018" yarışması için 22 gün önce yola çıktı. Erzincan'a ulaşan ekibi Bisikletçiler Derneği Başkanı Hakan Sarı ve üyeler karşıladı.

Yarışlar süresince şehirden geçecek yarışmacılara katkı sağlayacaklarını söyleyen Sarı, "Fransa'dan yola çıkan yarışmacılarımız yaklaşık 22 gün sonra Erzincan'a geldiler. Biz de burada onları karşılayıp misafir ediyoruz" dedi.

30 takım yarışıyor

37 yaşındaki Kanadalı bisiklet satıcısı Justin Lemine Elmore, nişanlısı Anne Sophre Rodet ile Fransa'dan yola çıktıklarını, yarışmanın Çin'e kadar süreceğini ancak evlenecekleri için yarışmayı İran'da sonlandıracaklarını söyledi.

Yolculuğun çok iyi geçtiğini söyleyen Elmore, şöyle konuştu:

"Güneş enerjili sistemi bir internet sitesinde gördüm, denemek istedim. Bu yarışma bizim için çok iyi oldu. Sistemi bu yolculukta test ederek iyi bir verim alırsak önümüzdeki yıl yine bu şekilde yolculuk yapmak istiyoruz. Kanada'da bisiklet dükkanım var. Güneş panelli değil normal bisiklet satışı yapıyorum. Yarışmada toplamda 30 takım var."

Bir sonraki durak Erzurum

Yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla farklı ülkelerden katılan ekipler, bisikletlerinin üzerine monte ettikleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.

Erzincan'da kısa süre mola veren ekip Erzurum'a hareket etti.

Fransa Lyon'dan başlayan yarışma ise Çin Ganzaou'da tamamlanacak. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yenilenebilir enerji, yarışma, the sun trip 2018, Kanada, fransa, erzincan, bisiklet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER