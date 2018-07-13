Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek istediler, Fransa'dan pedal çevirmeye başladılar ve Erzincan'a ulaştılar.

Kanadalı ekip, özel bir oluşumun düzenlediği "The Sun Trip 2018" yarışması için 22 gün önce yola çıktı. Erzincan'a ulaşan ekibi Bisikletçiler Derneği Başkanı Hakan Sarı ve üyeler karşıladı.

Yarışlar süresince şehirden geçecek yarışmacılara katkı sağlayacaklarını söyleyen Sarı, "Fransa'dan yola çıkan yarışmacılarımız yaklaşık 22 gün sonra Erzincan'a geldiler. Biz de burada onları karşılayıp misafir ediyoruz" dedi.

30 takım yarışıyor

37 yaşındaki Kanadalı bisiklet satıcısı Justin Lemine Elmore, nişanlısı Anne Sophre Rodet ile Fransa'dan yola çıktıklarını, yarışmanın Çin'e kadar süreceğini ancak evlenecekleri için yarışmayı İran'da sonlandıracaklarını söyledi.

Yolculuğun çok iyi geçtiğini söyleyen Elmore, şöyle konuştu:

"Güneş enerjili sistemi bir internet sitesinde gördüm, denemek istedim. Bu yarışma bizim için çok iyi oldu. Sistemi bu yolculukta test ederek iyi bir verim alırsak önümüzdeki yıl yine bu şekilde yolculuk yapmak istiyoruz. Kanada'da bisiklet dükkanım var. Güneş panelli değil normal bisiklet satışı yapıyorum. Yarışmada toplamda 30 takım var."

Bir sonraki durak Erzurum

Yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla farklı ülkelerden katılan ekipler, bisikletlerinin üzerine monte ettikleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.

Erzincan'da kısa süre mola veren ekip Erzurum'a hareket etti.

Fransa Lyon'dan başlayan yarışma ise Çin Ganzaou'da tamamlanacak.

Kaynak: AA