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Görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi

Almanya Duisburg'da yaşayan görme engelli 11 yaşındaki Nuray Sarıkaya, 3 aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

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Görme engelli çocuk 3 ayda Kuran öğrendi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camii'nde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına katılan görme engelli Nuray Sarıkaya, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile elifbadan başlayarak üç aylık eğitim aldı.

Doğuştan görme engelli Sarıkaya, azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kısa süreli eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Nuray'ın şimdiki hedefi Kur'an'ı hatmetmek

Caminin din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin olmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek "Nuray inandı ve başardı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Sarıkaya, şimdiki hedefinin ise kısa sürede Kur'an'ı hatmetmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, Kur'an-ı Kerim, görme engelli
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