Filmden etkilendi huzuru doğada buldu

Edirne'de yaşayan 58 yaşındaki Selim Solmaz, huzuru "Mandıra Filozofu" filminden etkilenip şehir yaşamından uzaklaşarak kurduğu çiftlikte buldu.

Solmaz, 33 yıldır işlettiği fotoğraf stüdyosunu devrederek kendince radikal bir karar alarak hayatını değiştirdi.

Bosnaköy'de sahibi olduğu araziye 2 yıl önce "Doğal Yaşam Çiftliği" adını verdiği bir çiftlik kuran Solmaz, burada yaşamaya başladı.

Fotoğraf stüdyosunun işletmesini çalışanlarına bırakan Solmaz, dükkanına haftada 1-2 saat uğrayıp çiftliğine dönüyor.

"Mandıra Filozofu" adlı filmden etkilenerek şehir yaşamının keşmekeşinden uzaklaşan Solmaz, çiftliğinde tavuk, keçi, köpek, kedi, kaz, bıldırcın gibi birçok hayvan besliyor.

Mecbur kalmadıkça telefon kullanmayan Solmaz, televizyon izlemiyor ve elektronik aletlerden uzak duruyor. Solmaz, sadece akşamları haber dinlemek için radyosunu açıyor.

"Çiftlik hayatı beni gençleştirdi"

Şehir hayatında, nezaketsizlikten uzak yaşamdan sıkıldığı için yaşam biçimini değiştirmeye karar verdiğini belirten Solmaz, "Burada yaşamaya başlamadan önce şehir hayatı bana sürekli sıkıntı veriyordu. İnsanların saygısızlaşması, teşekkür etmeyi bilmeyen bir hale bürünmesi, bende bir gerginlik yaratmaya başladı. Bir gün karar verdim. Yaşantımı komple değiştirdim." dedi.

Yaşamın sanıldığı kadar uzun olmadığını, yaşanılan anların kaliteli hale dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Solmaz, şunları anlattı:

"Daha kaliteli ve daha az stresli yaşamak istiyorum. Gürültüden uzak bir şekilde bol oksijenli bir şekilde yaşamak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla çok güzel bir iletişim içinde yaşıyorum. Şehirdeki modern hayattan, betonun hakim olduğu, yeşilin olmadığı bir hayattan kaçtım ve doğanın içinde güzel bir yaşam geçiriyorum. Çiftliğimde yaklaşık 200 tavuğum, 5 köpeğim, 4 kazım, 15 hindim, 2 yabani tavuğum, 1 tayım, 100 bıldırcınım, 2 kekliğim, 5 kedim ve kargalarım var. Çiftlik içindeki ve dışındaki hayvanlarla bir uyum içinde yaşıyorum. Çok güzel bir yaşam. Burada yaşam zor ama çok keyifli. 24 saatimin tamamını burada geçiriyorum. Arada sırada birkaç saatliğine şehre gidiyorum."

Çiftlik hayatının kendisini gençleştirdiğini de söyleyen Solmaz, çiftlikte yaşadığından bu yana 25 kilo verdiğini ve gençleştiğini anlattı. AA