Evinin bodrumunda şampiyonluğa hazırlanıyor

Muay thai sporunda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Murat Baran Özdemir, ailesinin taşındığı İzmir Bergama'da kulüp bulunmaması nedeniyle evinin bodrum katını spor salonuna çevirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşında tanıştığı milli antrenör Sinan Ağlar'dan muay thai dersleri alan Murat Baran Özdemir, Erciş Gençlik Spor Kulübü adına katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlarda dereceler elde etti.

Yaptığı spora kendisini adayan genç sporcu, geçen yıl Nevşehir'de düzenlenen Yıldız ve Minikler Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Antalya'da geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kick Box Şampiyonası'nda yıldızlar 52 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, son olarak geçen ay Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda da 60 kilo altı gençlerde birinci oldu.

Bu süreçte babasının yeni görev yeri olan Bergama'ya taşınan Özdemir, ilçede çalışmalarını yürütebileceği kulüp bulunmaması üzerine oturduğu apartmanın bodrum katını kiraladı.

Burada kendisine bir salon oluşturan Murat Baran, 2019 yılında Tayland'da düzenlenecek Muay Thai Dünya Gençler Şampiyonası'nda en büyük hayali olan dünya şampiyonluğuna ulaşmak için antrenmanlara başladı.

Günün büyük bölümünü antrenman yaparak geçiriyor

Genç sporcu, muay thai sporuna tutkuyla bağlı olduğunu, karşısına çıkan engellere rağmen yılmadan çalıştığını ve gününün büyük bölümünü bodrum kattaki salonunda antrenman yaparak geçirdiğini anlattı:

"Hocamla internet aracılığıyla görüşerek program alıyorum onun doğrultusunda antrenman yapıyorum. Maçlara iki hafta kala yeniden Erciş'e gidip hocamın yanında antrenmanlara giriyorum. Onunla birlikte maçlara katılıyorum. Maçların ardından Bergama'ya dönüyorum."

Hayalinin gelecekte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğuna anlatan milli sporcu, "Türkiye'de bu kategoride bir tane dünya şampiyonumuz var. Ben bunun devamının geleceğine inanıyorum. Şampiyonluk hedefimin yanında ben de sporcu yetiştirmek istiyorum. Tıpkı beni yetiştiren Sinan Ağlar gibi milli sporcular yetiştirmek, dünya şampiyonları çıkarmak istiyorum" dedi.

Murat Baran, muay thai sporuyla gençlerin düzenli çalışması ve protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini belirterek, dövüş sporcularının diğer insanlara göre sosyal hayatlarında daha sakin ve sabırlı olması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA