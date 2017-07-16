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Buradasınız : » » Engelli kız ağzıyla tuttuğu kalemle 15 Temmuz'u resmetti

Engelli kız ağzıyla tuttuğu kalemle 15 Temmuz'u resmetti

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağzıyla kullandığı kalemle resmetti.

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Engelli kız ağzıyla tuttuğu kalemle 15 Temmuzu resmetti

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti.

Afganistan Cümbüş Partisinden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki Muhammadi, kalemi ağzıyla tutarak çizdiği kara kalem tabloyu Parti Başkanı Batur Dostum'a sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Muhammadi, tablonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını istedi.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde dünyaya gelen Muhammadi, doğuştan eli ve ayakları felç olduğu için resimlerini ağzında tuttuğu kalem veya fırçalarla yapıyor.

Etiketler: Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felç
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