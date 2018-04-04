Elektrik dağıtım sektörünün Zahide Ablası

Evli ve iki çocuk annesi olan 42 yaşındaki Zahide Yılmaz, baba mesleği olan elektrikçiliğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi göstermeye başladı. Küçük yaşlarda babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Yılmaz, eğitimini de bu alanda tamamladı.

Mersin Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Yılmaz'ın yaptığı birçok iş başvurusu, kadın olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Yılmaz, sabrı ve azmi sonucunda, Kahramanmaraş'ta çalışmaya başladığı elektrik dağıtım firmasında, işletme şefliğine kadar yükseldi.

Zahide Yılmaz, sabah akşam demeden günün her saati yönettiği ekibe destek olmak için sahaya çıkarak, tehlikeli birçok görevi yerine getiriyor.

"Sevdiğim işi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Babalarının etkisiyle 3 kardeşinin daha elektrik teknikerliğine gönül verdiğini aktaran Yılmaz, "Babam elektrikçiydi, bu vesileyle çocukluğumdan beri sektörün içerisinde büyüdüm. Babamın isteği üzerine bu mesleğe başlasam da fark ettim ki doğuştan elektrikçiymişim. Başka bir meslek beni mutlu etmezdi. Çocuklarım bebekliklerinden itibaren beni elektrikçi olarak gördüklerinden hiç yadırgamadılar. Mesleğimle ve benimle gurur duyuyorlar. Hafta sonu ya da gece dahi olsa arıza çıktığında, çocuklarımdan biri telefonumu diğeri montumu getiriyor, 'Anne hadi sen git' diyorlar. Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Bütün annelerin çocuklarına rol model olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Sektörde, 'ben de varım' demek kolay olmadı"

Zahide Yılmaz, ailede herkes elektrikçi olunca fikir alışverişinde bulunabildiklerini belirterek, eşinin mesleğine saygı duyduğunu her zaman kendisini desteklediğini ifade etti.

Erkek çalışanın yoğun olduğu bu sektörde işletme şefi olarak çalışmanın zorlukları olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Başvurduğum her işte öz geçmişim beğeniliyordu ancak kadın olduğum için işe uygun olmadığım düşünülüyordu. Mesleğimle ilgili bir işte çalışamıyordum. Erkek egemen bir sektörde iş ararken birçok zorluklarla karşılaştım. İş verenlerin, 'kadınlar bu işi yapamaz' ön yargısı vardı. Pek çok başvurumda kadın olduğum için şans verilmedi. Bu sektörde kendimi kanıtlamam, 'ben de varım' demem çok kolay olmadı" diye konuştu.

"Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok"

Mesleğinde kadın olmanın zorlukları ve avantajları bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, kadınların empati duygularının daha gelişmiş olduğunu, bunun faydasını gördüğünü belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bana göre kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki istesinler. Severek zevkle istekle yapılan bir işte de başarısızlık mümkün değil. Bizim sektörde çalışmak dışarıdan görüldüğü kadar zor değil. Bir kadın olarak bulunduğum ortamda ve işimde farklılık yarattığımı düşünüyorum. Her zaman da bunu hissederek, düşünerek çalışıyorum. Bu nedenle mesleğimi kadınlara özellikle tavsiye ediyorum. Ülkemizin enerji sektöründe çalışan kadınlara ihtiyacı var. Kadın bulunduğu her ortamı güzelleştirir aynı zamanda ilham kaynağı olur. Güçlü kadınlar sayesinde ülkemizin daha sağlam adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum."

Bir daha dünyaya gelse yine elektrik teknikeri olmak istediğinin altına çizen Yılmaz, "Farklı bir iş derseniz itfaiyeci olmak isterdim. Kendi hayatları uğruna korkusuzca başkalarının hayatını kurtarmaya çalışmak bence olağanüstü bir olay" dedi.

Kaynak: AA