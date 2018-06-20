Elazığ'da kanguru faresi görüntülendi

Ercan Yıldız'ın kanguru faresi görüntüsünü izlettiği köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

"Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri"

Veteriner hekim Veysel Çam, kanguru faresinin dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olduğunu belirtti:

"Bu fareler bitkilerin köklerindeki sıvılar ile beslenirler. Özellikleri zıplayarak hareket etmeleridir. Normal fareler gibi kaçmazlar. Keseleri yok, kuyrukları dikenlidir, kulakları tavşan kulaklarına benzer.

Kesinlikle su tüketmez. Su tüketmedikleri için aç kaldıkları anda insanların burun kısmını yeme özellikleri var. Ayrıca kış uykusuna yatarlar. Kış aylarında görünmezler. Yaz aylarında ise oldukça fazla görünürler."

Özellikle sıcak bölgelerde görülüyor"

Kanguru farelerinin özellikle sıcak bölgelerde görüldüğünü ifade eden Veysel Çam, kanguru faresinin bölgede görülmeyen bir tür olduğunu söyledi:

"Halk arasında diğer bölgelerde kanguru faresi olarak bilinir. Elazığ'da da ilk defa böyle bir fare görüldü."

Kanguru farelerinin Elazığ'da ilk defa görüldüğü için dikkate alınması gerektiğini belirten Çam, "Kanguru faresinin Elazığ'da görülmesi, iklim değişikliği ve yağışların yoğun olmasından dolayı olabilir. Bu konunun mutlaka araştırılması lazım" dedi.

Kaynak: DHA