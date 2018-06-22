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Düzce'de boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de plastik boru içerisine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Düzcede boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, apartmanın dışında bulunan, toprağa gömülü plastik borunun içinden kedi sesi geldiğini fark etti.

Çocukların haber verdiği vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, borunun etrafını kazarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Suyla temizlenen yavru kediyi itfaiye ekipleri veterinere götürdü.

Vatandaşlardan Reyhan Uslu, yavru kediyi borunun küçük olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkaramadığını söyledi.

Durumu itfaiye ekiplerine bildirdiğini anlatan Uslu, "Yavru kediye müdahale etmeye çalıştık ama olmadı. Biz de itfaiyeye haber verdik. Onlar da kediye zarar vermemek için boruyu kırarak yavru kediyi kurtardı. Şu an çok iyi, annesi de onu merak ediyor. Temizlendikten sonra annesine teslim edilecek" dedi. 

Uslu, kediye zarar vermemek için ellerinden gelen gayreti gösterdikleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: yavru, kurtarma, kedi, itfaiye, düzce
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