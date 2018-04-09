Düzce'de 23 kadın okuma-yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Okuma-Yazma Seferberliği' hız kesmeden devam ediyor.

Düzce'de, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesiyle 23 kadına okuma-yazma öğretildi.

Düzce Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen projeye Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri de destek verdi.

Kadınların eğitim saatlerinde kursa gelen üniversite öğrencileri, hazırladıkları materyallerle kadınlara yardımcı oldu.

Mart ayında başlayan kurslar sayesinde okuma-yazma öğrenen 23 kadın kursiyer için mezuniyet töreni düzenlendi ve kursta eğitim alan kadınlara sertifikaları verildi.

Düzce Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İlhan Çetin, seferberliğin tam anlamıyla karşılık bulduğunu ve kursların her ilde çoğalarak devam ettiğini söyledi.

"Okuma-yazma seferberliğinde ulaştığımız sayı 2 bin 600. Mart ayından bu yana her kesime ulaşarak okuma-yazma bilmeyen kalmasın diye çalışma yaptık. Kadınlarımız bizim için çok önemli. Bu kurslarda çoğunluğun erkek olması gerektiği düşünülüyor ama kursiyerlerimizin yüzde 95'i kadınlardan oluşuyor."

Kur'an-ı Kerim'de kadına büyük önem verildiğini ve bu değerin toplumda karşılığı olması için çabaladığını anlattı.

Kadınlarımız az zamanda bunu başardılar

DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir, kadınların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir proje hazırladılar.

"Bazen içimizde bir güç olur fakat biz bunun farkında olmayız. Birilerinin yardımı ile bu enerjiyi fark edip küçük motivasyon ile büyük başarılar elde edebiliriz. Hem anneliğin hem de kadınlığın verdiği bir güç. Bu durumun farkındalığını ortaya çıkarmak amacıyla üniversite olarak buna destek vermek istedik."

Kaynak: AA



- DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Demir:

"Bazen içimizde bir güç olur fakat biz bunun farkında olmayız. Birilerinin yardımı ile bu enerjiyi fark edip küçük motivasyon ile büyük başarılar elde edebiliriz"