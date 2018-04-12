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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük lale halısı motifi İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında tüm şehri adeta laleye bürüdü. 

Festival kapsamında şehrin önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı’nda sergilenmeye başlanan 565 bin laleden oluşan dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Toplam bin 734 metrekare olan dev lale halısı, tarihi yarımadanın görüntüsüne renk kattı. 

Akşam saatlerinde vinç yardımıyla sulanan dev lale halısı, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Lale halısı yapımı devam ederken de vatandaşların ilgi odağı olmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: motif, lale halısı, lale, İstanbul, halı
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