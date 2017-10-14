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'Dünyanın en büyük böreği' yapıldı

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanını elde etmek için 650 kilogramlık börek pişirildi.

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Dünyanın en büyük böreği yapıldı

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanını elde etmek için 650 kilogramlık börek pişirildi.

Yaklaşık 6 metre çapındaki tepsiye yerleştirilen 650 kilogramlık börek, etkinliğin gerçekleştiği şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'na bir vinç yardımıyla indirildi.

Hazırlanması altı saat süren böreğin bir bölümü, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümlerinin ardından meydandaki kalabalığa ikram edildi.

Etkinliğin organizatörü Omer Isovic, buradaki açıklamasında, rekor denemesiyle Bosna Hersek'in geleneksel mutfağına dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Böreğin bir kısmını bizim için 24 saat çalışan itfaiyecilere, polislere ve hastane çalışanlarına göndereceğiz." dedi.

Isovic, rekor denemesinin sonucuna ilişkin yaklaşık üç ay içinde Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden cevap almayı umduklarını söyledi.

Etiketler: Bosna Hersek, dünyanın en büyük böreği, Guinness Rekorlar Kitabı
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