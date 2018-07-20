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Dünya Satranç Günü'nde su altında gösteri maçı

Dünya Satranç Günü nedeniyle Türkiye Satranç Federasyonu su altında gösteri maçı düzenledi.

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Dünya Satranç Gününde su altında gösteri maçı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yer alan akvaryumda yapılan gösteri maçında, satranç sporcuları Atilla Gürmen ve Haluk Soysal karşı karşıya geldi.

Dalgıç ekipmanlarıyla akvaryuma giren satranç oyuncularının deniz canlılarının arasında yaptıkları müsabakayı vatandaşlar ilgiyle takip etti.

"Dünyada bir ilk oldu"

Dünya Satranç Günü'nü ilginç bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu,

"Dünya Satranç Günü, UNESCO tarafından tanınmış bir gün. Böyle bir günde bu etkinliği hayata geçirmeyi düşündük. Dünyada bir ilk oldu. Su altındaki organizasyonun zorlukları olduğu için dalgıç olan sporcuları seçtik. Onlar da dünyaca ünlü, satranç tarihinde yerini almış klasik bir partiyi canlandırdılar" diye konuştu. 

Solakoğlu ayrıca vatandaşlardan bekledikleri ilgiyi gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: gösteri maçı, dünya satranç günü
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