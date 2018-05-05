Dünya aşçıları Bolu'da yarışıyor

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) işbirliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinlik kapsamında Kent Meydanına seyyar mutfaklar kuruldu.

Halk Oyunları gösterisi ve Bolu Belediyesi Bandosu'nun ezgileriyle renklenen açılış törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, YEPAD Başkanı Sadullah Önal ve Osmanlı Yemekleri kategorisinde yarışan yemekleri tatmak için Bolu'ya gelen Sultan 2. Abdülhamit’in Torunu Nilhan Osmanoğlu katıldı.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun alaylı aşçılıkla adını tüm dünya tarihine yazdırdığını ifade ederek, "Aşçılık çok önemli. En güvenilen insanların yapması gereken meslek. Bolulular en güvenilen insan olarak Osmanlı mutfağına sahip çıkmış ve Osmanlı ile bütünleşmiş. Dün alaylı aşçılarımız, bu işi önce Türkiye'de sonra da dünyada çok önemli bir aşçılık merkezi haline dönüştürmüş." dedi.

Yılmaz, günümüzde en ünlü restoranlar ve otellerin mutfaklarında Bolulu aşçıların görev yaptığını vurgulayarak, "Bugün, hangi ünlü lokantaya, otele gitseniz bir Bolulu aşçı heyetini görürsünüz. Şu an artık mektepliler başladı. Artık bunu Bolu'dan Türkiye'ye ve dünyaya yaymaya yönelik bir çalışma içindeyiz. Bolu dünyada yaşanabilir en güzel kentlerden bir tanesi olurken marka kent olarak kendisini dünyaya tanıtırken aşçılık olarak da tanıtacak." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılmak için 7 ülkeden gelen 80'i yabancı 426 aşçı ve aşçı adayları ilk gün, kurulan seyyar mutfaklarda, balık yemekleri, Osmanlı mutfağı, et ve tavuk yemekleri kategorilerindeki mücadele etti.

Kaynak: AA