Down sendromlu Kübra'nın hayali gerçek oldu

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri beyaz gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Kübra Gencer'in durumu, komşuları tarafından Serik Belediyesi'ne iletildi.

Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen belediye ekipleri, aile ile görüşerek gelinlik satın aldı ve düğün salonu kiraladı.

Ailesinin yanı sıra komşularının da katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen Kübra, en büyük hayaline kavuştu.

Mutluluğu birlikte yaşadılar

Düğüne katılan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kübra'nın hayallerini gerçekleştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kübra gibi engellilerin hayallerini gerçekleştirmenin herkesin görevi olduğunu dile getiren Çalık, "Onların mutluluğunu birlikte yaşamanın değeri ise ölçülemez" dedi.

"Kızım çok istiyordu"

Annesi Ayşe Gencer ise, kızının en büyük isteğinin gelinlik giyip düğün yapmak olduğunu söyledi. Bu hayali gerçekleştirmek için Serik Belediyesi'nin yardımcı olduğunu ifade eden anne Gencer, şöyle konuştu:

"Eş, dost ve konu komşunun da yardımlarıyla bu hayali gerçekleştirdik. Çok güzel bir eğlence oldu. Kızım da çok memnun kaldı ve mutlu oldu. Daha önce böyle bir şey hiç aklımızdan geçmemişti. Kızım çok istedi. Kübra çok mutlu oldu, sevindi. Kızım gibi tüm engelli çocuklarımız bizlerden destek istiyorlar."

Down sendromlu Kübra Gencer de, gelinlik giymekten dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA