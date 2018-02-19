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Down sendromlu gençler fotoğrafçı oldu

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

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Down sendromlu gençler fotoğrafçı oldu

Tokat Fotoğrafçılar Derneği (TOFDER) Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ile birlikte 'Down Sendromu fotoğraf şenliğini objektifimize +1 değer katmaya devam ediyoruz ve sizde gelirseniz +1 oluruz' sloganıyla etkinlik düzenledi. TOFDER üyeleri kendilerine ait fotoğraf makinelerini down sendromlu gençlere vererek fotoğraf çekmeyi öğretti.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan gençler farklı bir gün geçirmenin sevincini yaşadı. Tokat el baskısı yapılan yazmacılar hanına giderek el baskı yazmalarının nasıl yapıldığını fotoğraflayan down sendromlu gençler programın ikinci günüde Tarihi Bey Sokağı'nı Mevlevihane'yi Atatürk evini +1 farkla fotoğrafladılar.

Dünya Down Sendromu gününde sergilenecek

TOFDER dernek başkanı Mehmet Alperen Timur ve Down Sendorumu Derneği Tokat Şubesi Başkanı Seyhan Çoluk etkinliğe katkı sağlayan ve destek olanlara teşekkür etti. Başkan Timur, etkinlikte çekilen fotoğrafların 21 Mart Dünya Down Sendromu gününde açacakları sergide sergileneceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, down sendromu
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