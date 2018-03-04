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Buradasınız : » » Domaniç Dağları'nda görsel şölen

Domaniç Dağları'nda görsel şölen

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışı sonrası sunduğu görsel şölenle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

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Karın yağmasıyla beyaza bürünen Domaniç Dağları, fotoğraf tutkunlarının yeni adresi. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'ndaki ormanları doğal stüdyo gibi kullanıyor.

Özel günlerinde fotoğraf çektirmek için Domaniç Dağları'na gelen çiftler, manzaraya hayran kalıyor.

Eskişehir’den Domaniç Dağları'na fotoğraf çekimi için gelen Hümeyra Tepeyurt, "Dört yıldır eşimle düğün, nişan dış çekimleri yapıyoruz. Uludağ meşhur bir mekan, Bolu Abant Gölü yine öyle. Biz de farklı bir mekan olsun istedik. Burası gerçekten doğa harikası bir yer, muhteşem manzarası var" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kütahya, fotoğraf, Domaniç Dağları, bursa
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