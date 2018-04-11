Değişik mimarisiyle dikkat çeken "Beşgen Camii"

Projesini Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurt'un yaptığı, 15. yüzyılda yaşamış, hayatının son yıllarını Darende'de geçirmiş ünlü mutasavvıf Şeyh Hamidi Veli'nin (Somuncu Baba) kayınpederi alim Abdurrahman Erzincani'nin adını taşıyan cami, beşgen mimarisi ve eğik duvarlarıyla farklı mimari özellikler yansıtıyor.

Duvarları yüzde 20 dışa eğimli olarak inşa edilen, beşgen mimarili, 6 köşeli cami, yan duvarlarında az sayıda pencere bulunmasına rağmen çatısından aldığı ışıkla aydınlanıyor.

Malatyalı mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi'nin öncülüğünde 1960 yılında inşa edilen cami, döneminin beşgen prizma temelli ilk camisi olarak dikkat çekiyor.

İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı simgeleniyor

Cami imamı Vedat Burç, caminin Türkiye'de yapılmış farklı mimariye sahip eserler arasında yer aldığını söyledi.

Türk-İslam motiflerini taşıyan, aynı zamanda modern mimariye sahip eserin alışılagelmişin dışında, ferah ve kullanışlı bir yapı olduğunu dile getiren Burç, şöyle devam etti:

"Caminin beşgen yapısı İslam'ın 5 şartını, 6 köşesi de imanın altı şartını simgeliyor. Beşgen mimari döneminin yapıları arasında ilktir. Minarede de aynı şekilde İslam'ın beş şartı dikkate alınmıştır. Selçuklu eserlerine benzer, kubbe kullanılmamış, farklı bir çatı ile kapatılmıştır. Işık içeriye tavandan yansıyarak giriyor Mekan bir bütündür ve içinde kolon yoktur. Duvarlar yukarıya doğru açılarak geniş bir iç hacim sağlanmıştır."

"Her detayı tasarım harikası"

Burç, caminin ana mekanında da kolon bulunmadığını belirterek, "Burası çok özel bir mekan, dolayısıyla her detayında tasarım harikası olacak şekilde düzenlemeler yapılmış. Caminin yapımında büyük katkıları bulunan Hulusi Efendi'den sonra kurduğu vakıf da hala imar ve ihyasını yürütmekte. Görenlerin şaşırdığı ve sıra dışı kabul ettiği bu yarım asırlık cami, bazı teknik üniversitelerde ders konusu olarak işlenmektedir" diye konuştu.

İlginç mimarisi ve minaresiyle mahallenin tanıtımına katkı sağlayan cami, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA