Darbe girişimine 'kardan tank' ile tepki

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan esnaflık yapan Yasir ve Şehit Sarıca kardeşler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla topladıkları yaklaşık 4 ton kardan tank yaparak, üstüne Türk bayrağı astı.

Yasir Sarıca, her yıl kardan bir eser yaptıklarını söyledi.

Bu sene de kardeşi ile iş yerinin önünde kardan tank yaptıklarını belirten Sarıca, "Karı bir araya getirmek için mahallemizin gençleri yardım ediyor. Gençler, 15 Temmuz darbe girişimine tepki amacıyla tank yapmamızı istedi. Biz de hain darbeyi kınamak için kardan tank yaptık." dedi.

Kardan tankı yapmak için 7 gün uğraştıklarını anlatan Yasir Sarıca, "Yaklaşık 50 kişi ile karı istifledik. Yontma işi ise kardeşim Şehit ve bana ait. Vatandaşlar buradan geçerken bize 'helal olsun' diyor." ifadesini kullandı.

Şehit Sarıca da kardan tank yaparak, vatan hainlere mesaj vermek istediklerini kaydetti.