'Dakka bakkal' hesap makinesi gibi

Konya'nın Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Saltık, doğum tarihlerini söyleyen insanların kaç dakikadır hayatta olduğu, önemli gün ve olaylardan günümüze kadar kaç dakika geçtiği gibi birçok işlemi hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Mahallenin neşe kaynağı olan ve sorulan sorulara anında yanıt vererek herkesi şaşırtan Saltık, kaç yıldır sigara içtiğini sorduğu müşterilerine de "Sigaraya verdiğin parayla şunları alabilirdin" diyerek, bırakması tavsiyesinde bulunuyor.

Mehmet Saltık, hayatı boyunca yaptığı hesaplamalarda hiçbir zaman hesap makinesi kullanmadığını söyledi.