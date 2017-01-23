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Buradasınız : » » Çukura düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çukura düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da bir sitenin içerisinde bulunan rögara düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

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Çukura düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da bir sitenin içerisinde bulunan rögara düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerindeki site bahçesinde bulunan rögara kedi düştü. Vatandaşlar, yavru kediyi kendi imkanlarıyla çukurdan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından, çukura düşen kediyi halatla çıkardı.

Site sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Çukurdan çıkarılan kedi, sitenin bahçesine bırakıldı. 

Etiketler: Adıyaman, kedi, itafaiye, çukura düşen
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