Çöl varanı doğal yaşam alanına bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Cizre'de Girikova Köyü'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından bulunan ve Türkiye'deki en büyük sürüngen olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra tabii yaşam alanına bıraktı.

Köylülerin DKMP ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalamış ve veteriner kontrolünden geçirmek maksadıyla Şırnak'a götürmüştü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen, sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı. Bırakılan çöl varanı, kafesten çıkarıldığında çalışan yuva olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu.

DKMP ekipleri, sürüngenin yakalandığı bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemeye göre 5,6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 20-25 adet delik tespit edildi.

Diğer yandan çöl varanının, Şırnak sınırları içinde, Cizre, Silopi ve Irak sınırına kadar 15'e yakın köyde tabii yaşam alanları bulunuyor.

Bölgede izleme çalışmaları yapılacak

DKMP ekipleri, yaban hayatına karşı duyarlı bir şekilde hareket eden Girikova Köyü sakinlerine ve çevre köylerde çöl varanına yönelik bilgilendirme çalışması yapma kararı aldı.

Çöl varanının tabii hayat alanı olarak düşünülen bölgelerde yaban hayatını görüntülemek ve korumak maksadıyla foto-kapan ve video-kapan ile izleme çalışmaları da başlatılacak.

"Zehirsiz bir tür"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çöl varanının Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak'ta yaşam alanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin en büyük sürüngeni olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü sebebiyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza hayvana zarar vermeden bizleri haberdar ettikleri için teşekkür ediyorum. Bilinenin aksine bu sürüngen zehirsiz bir tür ve diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor."

Çöl varanının iklim şartları sebebiyle yerleşim yerlerinde görülebildiğinin altını çizen Eroğlu, koruma altındaki bu türün öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulandığı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA