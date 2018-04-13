Cezaevi'nde meslek sahibi oluyorlar

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu yaklaşık bin 240 hükümlü barındıyor.

Edirne Cezaevi'nin farklı bir özelliği var. Mahkumlar boş zamanlarında meslek ve sanat öğrenerek geçiriyor. Böylece hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Hükümlüler burada bulundukları iş kollarında meslek sahibi oluyorlar.

Kurumda üretilen et, süt, bal, peynir, yoğurt, ekmek, yumurta, pirinç, unlu gıdalar, meyve ve sebzeyle çok sayıda kamu kuruluşu ile cezaevinin ihtiyacı karşılanıyor.

Tarım, seracılık, büyük ve küçükbaş hayvan bakımı, çeltik işleme atölyeleri ile adliye çay ocağında 138 hükümlü çalışıyor. Sağlık sigortaları da yapılan çalışanlara günlük uzmanlıklarına göre 7 ile 14,5 lira ücret veriliyor.

Tavuk çiftliğinde ayda yaklaşık 1 milyon 2 bin yumurta üretiliyor. 25 hükümlünün çalıştığı çiftlikte üretilen yumurtalar Edirne merkezindeki 3 satış mağazasıyla resmi kurum ve kuruluşlara satılıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kolunda ise 45 hükümlü çalışıyor. Üretilen süt, sucuk, kavurma, peynir, kaşar peyniri ile et ürünleri satış mağazaları aracılığıyla vatandaşlara ulaşıyor.

Demir doğrama atölyesinde çalışanlar ise bina giriş ve bahçe kapıları, korkuluk, panel çit, kafes tel, garaj ve otopark kapıları gibi iş yurdu tamir bakım işlerini yapıyor.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki sera ve tarım atölyesinde görev yapan 75 hükümlü de 3 bin 450 dönümlük alanda çeltik, ayçiçeği, mısır, yonca, arpa ve ceviz ile meyve ve sebze üretimi gerçekleştiriyor.

İş kollarında çalışan mahkumların ürettiği ürünlerin satışından 2017'de yaklaşık elde edilen ciro 6,5 milyon lirayı buldu.

Cezaevinden meslek sahibi olup çıkıyorlar

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun 1920 kişilik kapasitesi bulunduğunu, bunun da yüzde 80'inin dolu olduğunu belirtti.

Savran, hükümlülerin atölyelerde çalışarak hem zamanlarını verimli geçirdiklerini hem de üretime katkıda bulunduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Açık cezaevinde boş zamanlarını değerlendirmelerini sağladığımız hükümlüleri meslek ve sanat öğreterek, topluma yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz. Hükümlüler burada bulundukları iş kollarında meslek sahibi oluyorlar. Düzenlenen kurslarla kendilerine halk eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Tahliye edildikten, normal hayata döndükten sonra bu sertifikalarla KOSGEB, İŞKUR gibi kurumlardan destek alarak kendi iş yerlerini kurabilirler."

Kaynak: AA