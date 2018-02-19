Bu muhtarlığa gelenler zamanda yolculuğa çıkıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Muhtarlığında bulunan nostaljik eşyalarla unutulmaya yüz tutmuş değerler hafızalarda canlanıyor.

Muhtarlıkta gaz lambalarından bakır ibriklere, radyo ve terazilere kadar bir çok eşya bulunuyor.

Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu’nun tarihi eşyalara olan ilgisi çok eskilere dayanıyor.

“Unutulmasın, yok olup gitmesin” diyerek bulduğu tüm eşyalara sahip çıkan Muhtar Türkoğlu'na vatandaşlar da destek oluyor.

Tarih kokan mekanı gören vatandaşlar, evlerindeki nostaljik eşyaları buraya getirerek daha çok kişinin görmesini sağlıyorlar.

Kaynak: İHA