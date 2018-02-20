Bu kafede servisleri patenli garson yapıyor

Kafede sıcak ve soğuk servisleri yapan patenli garsonu gören insanlar ise onları şaşkınlıkla seyrediyor.

İşletmede çalışan Ali Tektaş isimli garsonun ev ve iş arasında paten kullandığını gören İşletme Müdürü Fatih Şat, çalışanına patenlerle servis yapıp yapamayacağını sordu.

Garson Tektaş da bunu yapabileceğini ancak birkaç deneme yapması gerektiğini söyledi. Mesai saatlerinin dışında yapılan denemelerin ardından 4 yıldır profesyonel olarak paten kullanan Ali Tektaş, kafe müşterilerine patenle servis yapmaya başladı. Müşterilerinden olumlu tepkiler gören işletme müdürü, patenli garson sayısının artırılacağını belirtti.

“Patronum ‘Bir de seni patenle çalışırken görelim’ dedi”

Patenle servis yapan 17 yaşındaki Ali Tektaş, “Ben burada ayakkabı ile çalışıyordum. Eve gitmek için patenlerimi giymiştim çıktım. Daha sonra patronum gördü, beni çağırdı ve ‘Bir de seni patenle çalışırken görelim’ dedi. Sonra boş masalara çay bıraktırdı, ardından kendimi daha çok geliştirdim. Patenle servis yapmak yorucu olmuyor. Daha basit daha kolay masalara ulaşabiliyorum. Eğilme konusunda hiçbir sıkıntım yok. Gayet kendimi geliştirdim” şeklinde konuştu.

“Fikrin nereden çıktığını soruyorlar”

Ayrıca Tektaş, kafe müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını da ifade ederek, “Servis yaptığım müşterilerimiz bana yetenekli olduğumu söylüyorlar ve fikrin nereden çıktığını soruyorlar. Bende patronum böyle rica ettiğini, onun için yaptığımı söylüyorum. Ayrıca sürat yapabilir misin, geri geri gidebilir misin, zıplayabiliyor musun gibi sorular soruyorlar. Burada bazı kafelerden teklif geliyor ama ben burayı tercih ettiğim için burada kalıyorum” diye belirtti.

“Hem servis hızlı oluyor hem de Ali daha az yoruluyor”

İşletme Müdürü Fatih Şat ise patenle servis fikrinin doğaçlama olduğundan bahsederek, “İşletmemiz daha çok yeni yaklaşık 4-5 aydır hizmet veriyoruz. Açıkçası bu olay biraz doğaçlama oldu. Hani yurtdışında bunun örnekleri tabii ki var. Türkiye içerisinde de bildiğim kadarıyla yapan yerler var. Fakat bizimki şöyle denk geldi, Ali işe gelirken ya da işten giderken genellikle paten kullanıyor ve bir deneyelim dedik. Tepkileri ölçtük, güzel dönütler aldık ve denemeye karar verdik. Müşteriler de sevmeye başladı. Şu an için gayet güzel gidiyor. Servis de hızlandı bizim açımızdan da iyi gidiyor. Yani bir çayın masaya gitme süresi bir dakika ise, Ali bunu 15 saniyede götürüyor ve getiriyor. Hem servis hızlı oluyor hem de Ali daha az yoruluyor” ifadelerini kullandı.

“Müşteriler alıştı gayet güzel gitmeye devam ediyor”

İşletme Müdürü Şat, yapılan patenli servisin ilk günlerinde müşterilerinin korktuğunu ancak bir süre sonra alıştığını söyleyerek, “Bu uygulamayı başlattığımız ilk günlerde müşterilerimiz korkmuş. Acaba üzerimize çay dökülür mü, yapabilir mi şeklinde sorular sormuşlar. Fakat onlar da alıştı gayet güzel gitmeye devam ediyor. Müşterilerimizin genellikle sordukları soru genellikle şu şekilde oluyor, ‘Düşmesin, Aman dikkat ediyor musunuz? tarzında. Ali zaten profesyonel olarak 4-5 yıldır bu işi yapıyor. Bu yıllar arasında da yanlışlıkla 1-2 kez düşmüş onun dışında kaza yaşamamış. Bundan sonra da yaşamayacağını umuyoruz” diye konuştu.

“Bu kadarını beklemiyorduk”

Ayrıca İşletme Müdürü Fatih Şat, çevreden alınan dönüşlerden çok memnun olduklarını da sözlerine ekleyerek, “Şu an aldığımız dönükler zaten bizi çok mutlu etti. Bu kadarını beklemiyorduk. Ali’nin bir arkadaşı daha var Ali kadar profesyonel olmasa da. O gelecek, onu da deneyeceğiz eğer olursa çift olarak çalışmaya devam edecekler. Böyle de bir fikrimiz var” dedi.

Kaynak: İHA