Bisiklet hayalini 34 yaşında gerçeğe dönüştürdü

İstanbul'da kent trafiğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Şişli'de doğup büyüyen devlet memuru Kubilay Sitrava, ailesinin can güvenliği hassasiyeti nedeniyle bisiklet sahibi olamadı. Aradan yıllar geçtikten sonra Sitrava, kendisine bir bisiklet aldı ve bu hasretine son verdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nda AB Uzmanı olarak görev yapan Sitrava, çocukluğunda hiç binemediği bisikletten şu an ise neredeyse inmiyor. Bisiklet onun için hem hobi hem de ulaşım aracı.

Bisiklet hayali, jübilesi yaklaşan futbolcunun Premier Lig'de oynamasına benziyor

Bisiklet özlemi yıllar sonra tutkuya dönüşen Sitrava, bisikletle işe gidip gelme hikayesinin nasıl başladığını, şöyle anlattı:

"Bir insanın 34 yaşında bisiklete binmeyi öğrenmesi, futbolda jübilesi yaklaşan bir sporcunun Premier Lig'de oynama hayali kurmasına benziyor ama bu işe bu kadar geç girmemin bazı gerekçeleri de yok değil. Şişli'de doğup büyüdüm. Sokakta top oynamanın zor olduğu o muhitte biraz da çocuklarını fazla sakınan ebeveyne sahip olunca, karne hediyesi olarak bisiklet bekleyen çocuklardan olamadım.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTU) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldığım dönemde üniversite kampüsünde gördüğüm bisikletli öğrencilere gıpta ile bakıp iç geçirdiysem de yürüdüm, hep yürüdüm. Sonrasında çeşitli vesilelerle yurt dışına gide gele bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmeye başladım. Bu algı, 2016 yılı Mayıs ayındaki Amsterdam seyahatimden sonra 'Yeter artık ben de bisiklet kullanmayı öğreneceğim' dedirtti. İlk olarak arkadaşımın katlanır bisikletini ödünç aldım, akşamları tenha kaldırımlarda ve yaşadığım sitenin bahçesinde sürmeye başladım. Sonra yola indim ve böylece kendime olan güvenim de arttı."

"Spor kıyafetlerimle ofise geliyorum, kıyafetlerimi kurumda değiştiriyorum"

Sürüş tecrübesini ilerlettikten sonra "Acaba bisikletle işe gidip gelemez miyim?" diye düşünmeye başladığını anlatan Sitrava, bir gün evden işe giderken Eskişehir Yolu üzerinde bisikletiyle en sağ şeritte iş arkadaşı Gökhan Ak'ı gördüğünü ve hayatının değiştiğini anlattı.

Sitrava, "Kendisi de bisiklet tutkunuydu. İş yerinin otoparkına ben arabayla girdim o ise bisikletiyle girmişti. Kendisi ile istişare ederek yeni bir şehir bisikleti aldım ve ertesi günden itibaren ev ve iş güzergahımı sabahları erken saatte katetmeye başladım. Aksi bir durum olmadığı sürece yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden işe bisikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Spor kıyafetlerimle ofise geliyorum. Kıyafetlerimi kurumda değiştiriyorum, takım elbisemi giydikten sonra işime koyuluyorum. Akşam iş çıkışında da tam tersini yapıyor ve yola koyuluyorum. İş çıkışı herhangi bir randevum varsa oraya da bisikletle gidiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA