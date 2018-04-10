Belediye ve üniversitenin ortak projesi: Anne Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi ve Yakutiye Belediyesi tarafından, okur-yazar anneler üniversite hayallerine kavuşacak.

Belediyenin belirlediği 40 anne, "Anne Üniversitesi"nde öğretim görevlilerinden eğitim alacak.

Eğitimde, girişimcilik ve örnekleri, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi ile kadın derneklerinin tanıtımı gibi çeşitli konulara yer verilecek.

Üniversite'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda ilk derslerine başlayan annelerin eğitimi 2 ay sürecek.

Eğitim sonrası annelere düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifika verilecek.

Üniversite okuyan annelerin iletişimi daha güçlü

Üniversite'nin Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, ülkede üniversite eğitimi almamış 25 yaş üzeri kadınların yaklaşık yüzde 80 civarında olduğunu söylüyor.

Bunların çoğu annelerden veya üniversitede çocuğu eğitim görenlerden oluşuyor.

"Proje sayesinde anneler üniversitede okuyan çocuklarıyla daha güçlü iletişim kurabiliyor. 40 annemiz 7 hafta sürecek eğitim kapsamında kadın sağlığının yanı sıra kadının yasal hakları, üniversite öğrencilerinin aldığı sosyal ve sanat dersleri ile kadınların en çok ihtiyaç duyduğu kadın girişimciliği yönünde üniversite sıralarında eğitim alacak. Çünkü kadının iş alanında istihdam edilmesi birçok sorunu çözecektir."

"Üniversite okuyamasam bile hayalim gerçekleşti"

Anne üniversitesine katılan 4 çocuk annesi Marife Dalbudak da ilk defa üniversiteye geldiğini anlattı:

"Bugün hayata farklı bir açıdan baktım. Burada olmak çok güzel duygu. Üniversite okuyan kızımı şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önceden bu sıralara otursaydım."

Belediye olarak şimdiye kadar 150 anneyi üniversite ile tanıştırdı.

Kaynak: AA