  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.462
    EURO 4.112
  • BIST 108155.53
    ALTIN 147.066
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avustralya'da 'tatlı ayrana' yoğun ilgi

Avustralya'da 'tatlı ayrana' yoğun ilgi

Türk girişimci Özdemir, ayranı ekşi bulan Avustralyalıların talepleri üzerine çikolatalı-muzlu, karpuzlu ve çikolata-kahveli tatlı ayran üretti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avustralyada tatlı ayrana yoğun ilgi

Sydney Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-14 Eylül'de düzenlenen fuarda Türk kökenli Avustralyalı iş adamı İbrahim Özdemir tarafından üretilen ve marketlerde yerini alan probiyotik tatlı meyveli ayranlar tüketiciye sunuldu.

Melbourne'da süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş adamı Özdemir, geleneksel tattaki ayranların Avustralyalılar tarafından ekşi bulunarak yeteri kadar tüketilmemesi üzerine probiyotik meyveli ayran çeşitlerini ürettiklerini söyledi.

Aromalı içecekleri tercih eden Avustralyalıların damak tadına uygun olarak, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve çikolata-kahveli olarak üretilen tatlı ayranların büyük ilgiyle karşılandığını belirten Özdemir, "Avustralyalılar ayranı seviyor ama her zaman 'keşke aromalı olsa' dediler. Oradan yola çıktık ve aromalı ayran çeşitlerini çıkarttık, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve moka dedikleri çikolata-kahveli burada çok ilgi görüyor." dedi.

Probiyotik içeceklere ilgi arttı

Dünya genlinde son yıllarda, sindirimi kolaylaştıran probiyotik bakteriler eklenerek üretilen organik içeceklere ilginin arttığını ifade eden Özdemir "Probiyotik içeceklere çok büyük bir akın var, biz de ayranı aromalı yapıp faydalı bir şekilde insanlara sunalım istedik. O yönden gerçekten çok güzel, gelen tepkiden çok memnunuz, yabacılar çok beğeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlı ayranları deneyen ziyaretçilerden Bruce Simons, "Yoğurt çok lezzetli, çikolatalı muzlu olanı denedim, akıcı bir tadı var, çok tatlı değil, çok lezzetli buldum. Organik kefiri de denedim, onu hiç denememiştim marketlerde daha çok görüyorum. Etkileyici güzel bir tadı var." yorumunu yaptı.

Vlacia Cobrodova da "Güzel, biraz mayhoş bir tadı var, yoğurtlu çok güzel bir tat." dedi. 

Etiketler: ibrahim özdemir, ayran, Sydney Fuar ve Kongre Merkezi, probiyotik tatlı meyveli ayranlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER