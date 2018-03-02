Antartika'da yeni penguen sürüsü keşfedildi

Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsü, insanların ve iklim değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü “Tehlike Adaları”nda keşfedildi.

Tehlike Adaları'nın Antartika’nın kuzeyine çok uzak olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenler kendilerini korumada başarılılar.

Yeni keşif, Antartika’daki Adelie penguen sürüleri arasındaki en büyük sürü.

İlk belirtiler 2014 yılında tespit edilmişti

New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini belirterek, “2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik.” ifadelerini kullandı.

2014 yılında uzaydan görüntülenecek kadar büyük dışkı görüntülerine rastlanması, araştırmacıların bölgede araştırmalara yönelmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA