  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Antarktika'daki buzulların altında yanardağ olduğu tespit edildi

Antarktika'da buzulların altında 91 yanardağın olduğu ortaya çıktı.

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Antarktikadaki buzulların altında yanardağ olduğu tespit edildi

Antarktika'da buzulların altında 91 yanardağın olduğu ortaya çıktı.

Edinburg Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede, Antarktika'nın batısındaki buz tabakasının altında çok büyük bir volkanik bölge bulundu.

Yer bilimci Robert Bingham, yaptığı açıklamada, araştırmada bölgede 91 yanardağın bulunduğunu belirterek şimdi bunların ne kadarının aktif olduğunu belirlemeye yönelik çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Bingham, "Bu volkanların ne kadarının aktif olduğunu belirlememiz gezegenimiz için oldukça önemli. Çünkü bunlardan biri patlarsa bölgedeki buz tabakalarının erimesine, bu da Antarktik Okyanusu'ndaki su seviyesinin yükselmesine neden olacak." dedi.

Araştırmaya ilişkin bulgular, "Geological Society"nin dergisinde yayımlandı.

Etiketler: Antarktika, buzullar, yanardağ, Antarktik Okyanusu
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