Annesinden öğrendiği meslekle geçimini sağlıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Turan Mehmet Sobe 78 yaşında.

Kamışlardan yaptığı sepetleri satarak hem geçimini sağlıyor, hem de 71 yıl önce annesinden öğrendiği mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

Sobe, Sindehöyük Mahallesi'nde yalnız yaşıyor. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen ve yaklaşık 4 metreyi bulan kamışları kış döneminde keserek ilerleyen yaşına aldırış etmeden omuzlayıp evine kadar getiriyor.

Topladığı kamışları bahar döneminde işlemeye başlayan Sobe, evinin dışındaki bir odada nasırlı elleriyle sepetlerini örüyor.

Annesinden öğrendiği mesleği, incelikleriyle adeta ilk günkü heyecanla icra ediyor.

Şimdi alıcısı yok

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir aşkla devam ettiren Sobe, kamıştan sepet örmeyi 7 yaşında öğrendi. Sobe, şunları anlattı:

"Benim başka gelirim yok. 3 ayda bir aldığım emekli maaşım var. Ölene kadar bu mesleği yaparım. Bu meslek, ne zaman ölürsem, benim için o zaman biter. Gücüm ve ömrüm yettiğince bu mesleği yapmaya devam ederim. Bu işi başkalarına öğretmeyi de istedim ama gelen yok. Bana para var mı diye soruyorlar."

Sobe, sepet yapmanın oldukça zahmetli olduğunu, yaptığı işin emek ve zaman istediğini söylüyor.

Kamışları akşam ıslatıp ertesi gün örüyor. Sepetleri kurutup, balya şeklinde dizdiğini belirten Sobe, şöyle devam etti:

"Bunlar suyun içerisinde olur. Tohum saçmadan, gübre atmadan Allah tarafından 9. veya 10. ayda bunlar yetişir. Allah ne verdiyse biter. Biçebildiğin kadar biç. Onuncu ay gibi başlarım biçmeye. Kendime göre biçer, getiririm ve dama koyarım."

Sobe'nin İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Hatay'dan da müşterileri var.

Kaynak: AA