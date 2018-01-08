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Buradasınız : » » Ambulans şoförü, aracın giremediği yolda hastayı sırtında taşıdı

Ambulans şoförü, aracın giremediği yolda hastayı sırtında taşıdı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ambulans şoförü, araç trafiğine kapatılan sokakta oturan hastayı sırtında taşıyarak evine götürdü.

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Manisa Saruhanlı'da 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı sonucu kangren olan iki bacağı diz üzerinden kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu, devlet hastanesinden Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmekle görevlendirildi.

Evin bulunduğu sokağın altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını ve yağış nedeniyle çamurlandığını gören Karamanlar, hastayı sırtına alarak yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evine bıraktı.

Hasta Muzaffer Tumlu da Karamanlı'ya teşekkür ederek, "Beni arabadan eve kadar sırtında getirdi, yatağıma yatırdı. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: ambulans, Manisa, saruhanlı
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