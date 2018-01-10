Amasya'da sınava çalışan öğrencilere pasta ve börek ikramı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Rektör, üniversite personeliyle eşlerinin yaptığı pasta ve börekleri öğrencilere ikram etti.

Rektör Orbay, uygulamayı öğrencilerin de beğendiğini, etkinliği, zorlu final döneminde öğrencileri bir nebze olsun rahatlamak, onlara destek vermek amacıyla yaptıklarını anlattı.

Daha önce de öğrencilere simit, çay ve çorba ikram ettikleri söyleyen Orbay, şöyle devam etti:

"Akademik ve idari personeli, öğrencisiyle büyük bir aile, final sınavları dönemindeyiz. Öğrencilerimiz yoğun ders döneminden sonra final sınavlarına hazırlanıyor. Memlekette annelerinin yaptıkları pastaları ve börekleri özlediler. Kütüphanelerimiz 7 gün 24 saat açık. Özellikle final sınavları döneminde akademik ve idari personelimiz, aile özlemlerini gidermek adına evlerinde yaptıkları çörekleri, börekleri öğrencilerimizle paylaşıyor."

İkramın her gece saat 23.00'te başlayıp bir saat süreceğini belirten Orbay, uygulamanın sınavların sonuna kadar devam edeceğini aktardı.

"Annelerimizi, onların yemeklerini özledik"

Öğrencilerden Özge Şahin de ikramlar için üniversite yönetimine teşekkür ederek, "Uygulamadan çok memnunuz. Sınav dönemlerinde çok iyi oluyor. Acıktığımız zaman buraya geliyoruz, ikramları yiyoruz. Bizim için doping oluyor" dedi.

Büşra Tunaboy ise final dönemlerinin yorucu geçtiğini, bu nedenle uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok şaşırdım açıkçası ve kendimi değerli hissettim. Üniversitenin böyle bir etkinlik yapması çok hoşuma gitti, çok samimi ve sıcak geldi. Dönem sonundayız, annelerimizi, onların yemeklerini özledik. Böyle bir sürprizle karşılaşmak bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA