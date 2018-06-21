ALS hastalarına 'Boğaz Turu' morali

ALS MNH Derneği'nin organize ettiği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in destek verdiği organizasyon, Şehir Hatları Genel Müdürlüğünün tahsis ettiği vapurda gerçekleştirildi. Eminönü'ndeki iskeleden hareket eden vapur, İstanbul Boğazı'nda tur attı.

Organizasyona eski Trabzonsporlu futbolcu ve ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Yakup Güler, ALS hastaları ile yakınları katıldı.

Katılımcılar, etkinlikte TRT Müzik sanatçılarının seslendirdiği şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Organizasyonda özel bilgisayar yardımıyla konuşma yapan İsmail Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Hep 'Neden 21 Haziran Dünya ALS Günü seçilmiştir?' diye düşünmüşümdür. Bu gün, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesidir. Hasta olanlar ve hastasına bakanlar için geceler daha zor geçer. Bir an önce gün doğmasını bekler ki sıkıntılarına çözüm bulabilmek için umutlansın. En uzun gün umudu temsil ediyor. Kısa gece ise umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini, günün yeni umutlara yelken açacağını bizlere gösteriyor."

Gökçek, ALS MNH Derneğine yardım için oluşturulan acı biber yeme kampanyasından bahsederek, "Ne durumda olursak olalım hayata gülerek bakıyoruz, nefes varsa umut da vardır anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapılan yardımlarla alınan malzemeler, hasta ve hasta yakınının hayatını kolaylaştırarak hayata bağlanmamıza yardımcı oluyor. Bu vesileyle dünyada başlatılan 'Acı ye acıyı hisset' kampanyasını hatırlatmak istiyorum. Daha önce gerçekleştirilen buz kovası mantığıyla yapılıyor. Acı biber yiyerek üç arkadaşınıza meydan okuyor ve ALS Derneğine bağış yapmasını istiyorsunuz." diye konuştu.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Yakup Güler ise ALS hastalarına ve yakınlarına desteklerinin süreceğini aktararak, "Bu konuda mücadele veren kardeşlerimiz, yakınları ve sevenleriyle birlikte. Sahipsiz değiller. Sevginin her engeli aşacağına inanıyoruz. Bu değerlerimizi, sevgimiz, ilgimiz ve onlarla vakit geçirerek mutlu edebiliriz. Sizler de bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bundan sonra da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA