Aksaray'daki peri bacaları turistlerin ilgi odağı oldu

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak kabul edilen Aksaray'ın Selime beldesi yakınlarındaki irili ufaklı yüzlerce peri bacasına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

Hristiyanlar tarafından yaklaşık bin 700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'nin de bulunduğu alanda, Kapadokya'nın diğer bölgelerinde de benzerleri görülen yüzlerce peri bacası bulunuyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin, genellikle yürüyüşlerini tamamladıktan sonra ziyaret ettikleri bölge, yüksek kesimlerde dikkati çeken coğrafi güzelliği ile yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

"Turistler hayranlıklarını dile getiriyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray'ın tarihi ve kültürel yapısıyla Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen illerinden olduğunu söyledi.

Ihlara Vadisi'nin devamında yer alan Selime Katedrali'nin bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geldiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Turistler, vadinin devamında Selime beldesinin bulunduğu alanda irili ufaklı çok sayıda peri bacasını ziyaret ediyor. Peri bacalarının bulunduğu alanda Selime Katedrali ile kaya oyma kiliseler de yer alıyor. Burası Hristiyanlar açısından önemli bir mekan. Çünkü Hristiyanlığın serbest olmasından sonra ilk yüksek sesli ayin bu katedralde yapıldı. Turistler buraları gezdiklerinde hayranlıklarını dile getiriyor."

"Yüzlerce peri bacasının görülebileceği mekanlar oluşturuldu"

Kapadokya'ya gelen turistlerin peri bacası olarak bilinen oluşumları görebilecekleri yerlerden birinin de Selime bölgesi olduğuna dikkati çeken Doğan, "Buraya gelen turistlerin çoğunun Selime'deki peri bacalarından haberdar olmadıklarını görüyoruz. Son dönemde yapılan düzenlemelerle burada irili ufaklı yüzlerce peri bacasının görülebileceği mekanlar oluşturuldu. Özellikle Ihlara Vadisi'ne gelen turistlerin burada daha fazla zaman geçirerek, Selime'deki peri bacalarını görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Selime'deki peri bacalarına hayran kaldığını belirten turistlerden Tim Braun ise "Kapadokya'yı görmek için Yeni Zelanda'dan geldim. Buradaki peri bacalarından çok etkilendim. Burası gerçekten dünyamız için paha biçilmez bir yer. Herkesin gelip özellikle görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.