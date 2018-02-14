89 model Şahin ile Avrupa turu yaptılar

‘5 bin TL’lik araç ile 15 bin kilometre yol’ sloganıyla çıktıkları yolda, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovakya’yı gezerek hedefleri olan 15 bin kilometreyi tamamladılar.

Çıktıkları yolda karşılaştıkları her gurbetçinin ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Cemil Baker, maceralarının Almanya’ya kurdukları reklam şirketi ile başladığını söyledi.

Sürekli Almanya’ya gittiklerini ve her seferinde değişik bir araçla gittiklerini aktaran Baker, “Reklam üzerine Almanya’nın Hamburg şehrine bir şirket kurduk ve yaklaşık 2 yıldır da bununla uğraşıyoruz. Sürekli Almanya’ya değişik araç ile gidiyoruz. bu sefer de şahin ile gidelim dedik ve arkadaşlar ‘5 Bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol yapılır mı?’ derken bizde yapılacağını iddia ettik. İş biraz daha teferruatlarınca 'gidilir mi? Gidilmez mi? Gidemezsiniz? Gideriz' derken ‘5 bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol’ sloganıyla yola çıktık” dedi.

Avrupa’daki birçok ülkeyi gezdiklerini vurgulayan Baker, “Çok şükür sağ salim tekrardan Giresun’a döndük. Yolumuz güzergah itibariyle, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka... Dönüş yolunda ise Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye şeklinde oldu. Yaklaşık 15 bin kilometreyi tamamladık. Türkün gücünü gösterdik, çok ilgi ve alaka vardı Avrupa’da sağ olsunlar bize gurbetçilerimiz çok ilgi gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Cemil Baker’in yol arkadaşı Yener Mustafa Şenel ise Almanya’da yollarını kesen bir gurbetçinin babalarının Tofaş marka bir araçla Almanya’ya gelme hayalini kendilerinin de gerçekleştiremediğini ama aracı gördüklerinde kendileri yapmış gibi sevindiğini ifade etti.

Almanya’da yaşadıkları bu duygusal anları ise Şenel, şöyle anlattı:

“Gurbetçilerin bizlere karşı olan sevgileri çok üst düzeydeydi. Bir gurbetçimiz bir anısını bizimle paylaştı. Babası yıllar önce Almanya’ya geldiğinde hayalinin, bir Tofaş marka araç ile buraya gelmek olduğunu söyledi. Onun Almanya’ya bu şekilde gelemediğini ama kendilerinin de bu hayali gerçekleştiremediğini söyleyerek yanındaki kızını arabaya oturtturdu ve kızına dedesinin hayalini bizlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bizde bunları duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. 5 bin liralık araç ile 15 bin kilometre yaptığımızda Türk insanımızın da bundan gurur duyduğunu gördüğümüz için çok mutlu olduk.”

Kaynak: İHA