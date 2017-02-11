7 yaşındaki minik Tuğra acil kalp bekliyor

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşayan Çiğdem-Mehmet Dizyörür çiftinin kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatı geçiren çocukları Tuğra'ya 11 Mart 2016'da yapay kalp takıldı.

İstanbul'daki hastanelerdeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen ve İzmir'de yaşamaya başlayan Dizyörür ailesi, çocuklarını yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırdı.

Akciğerinde enfeksiyon tespit edilen minik Tuğra, acil olarak Çocuk Hastanesinin yoğun bakım bölümüne alındı ve yaşaması için acil kalp beklemeye başladı.

O kalbine "Joe Dalton" diyor

Anne Çiğdem Dizyörür, oğlunun doğuştan kalp hastası olduğunu, son ameliyatında kalbin daha da zayıf hale geldiğini belirtti.

Tuğra'nın "Joe Dalton" adını verdiği yapay kalp cihazıyla yaşamını sürdürdüğünü ve her şeyin yolunda gittiğini anlatan Dizyörür, şunları belirtti:

"Birden ateşi çıktı. Akciğerlerinde enfeksiyon ve ödem olmuş. Hastaneye yatırdık, hemen yoğun bakıma aldılar. Kalbi zaten çok güçsüzdü, görevini yerine getiremiyordu, şimdi akciğeri de görevini yapmıyor. Kalp nakli bekliyoruz. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Nakil ile insanları yaşatabiliriz. Organ nakline birgün herkesin ihtiyacı olabilir. Bize bir kalp lazım. Bunun için insanların bağış yapmasını istiyoruz. Evladımdan hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Oğlum da hayata çok bağlı. Kalp yetmezliği nedeniyle zaten acil koduyla kalp aranıyordu, şimdi acilin acili koduyla kalp aranıyor. Biz umutluyuz, Tuğra bunu da atlatacak."

"Yaşaması için kalp nakli şart"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da doğumsal kalp hastalığı bulunan Tuğra'nın akciğer enfeksiyonu nedeniyle durumunun kötüleştiğini, yüksek ateş ve solunum yetmezliğinin olduğunu ifade etti.

Tutar, "Mekanik olarak solunum desteği sağlıyoruz. Acil kalp bulunduğu anda hemen nakil yapılacak. Tabii kan grubunun da uyması gerekiyor. Yapay kalp kalıcı bir çözüm değil, Tuğra'nın yaşaması için kalp nakli şart." diye konuştu.