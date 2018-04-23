60'lı yaşlarında şiir okuma hayalleri gerçek oldu

Çorum merkezindeki İsmail Kakaç İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı yapıldı.

Programda ilkokul öğrencileri çeşitli gösteriler yaparken, okuma yazma seferberliği kapsamında okul bünyesinde açılan kursta eğitim gören kadınlar da torunlarıyla birlikte şiir okudu.

Kursiyerlerden 61 yaşındaki Medine Gümüş ile 63 yaşındaki ablası Neşade Gümüş ve 68 yaşındaki Gülümser Olukçu, okudukları şiirle kutlama etkinliğinin gözdesi oldu.

"Hayalimiz gerçekleşti"

Kursiyerlerden Neşade Gümüş, törenlerde şiir okuyan çocukları gördükçe kendisinin de şiir okumaya heveslendiğini, ancak okula gitmediği için şiir okuyamadığını söyledi.

Gümüş, okuma-yazma seferberliğiyle açılan kurs sayesinde okuryazar olduğundan bahsetti.

"Kursu düzenleyenlerden Allah razı olsun. Onların sayesinde hayalimiz gerçek oldu. Ben diploma alana kadar kursa devam etmek istiyorum. Sonra ehliyet de alacağım. Şiir okuma hayalimi gerçekleştirdim, şimdi de diploma ve ehliyet hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

Kaynak: AA