50 yaşındaki Servet Ölmez, anne ve babasıyla okuma yazma öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Servet Ölmez, 80 yaşındaki babası Dursun Ölmez ve 82 yaşındaki annesi Güllü Ölmez ile köy konağında açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Altınca köyünde ikamet eden ve ilkokul birinci sınıfa başladıktan kısa bir süre sonra ailesi tarafından kardeşlerine bakması için okuldan alınan Ölmez, yıllar sonra okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Servet Ölmez, hiç evlenmedi ve ailesiyle yaşadı. Köy konağına dönüştürülen eski okulda 5'i kadın 2'si erkek 7 kişinin katıldığı kursun en genci olarak dikkat çekiyor.

Ölmez, yaş ortalaması 60'ın üzerinde olan kursa katılanlara da zaman zaman yardımcı oluyor. Aynı sınıfı paylaştığı anne ve babasının ise en büyük yardımcısı.

"Küçükken öğrenemedim"

Dursun Ölmez, resmi kurumlara ve hastaneye gittiğinde okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını anlatıyor:

"Gurbette çobanlık yapıyordum ve anneme bakıyordum, okula gidemedim. Şimdi 80 yaşındayım, gözlerimden rahatsızım ama okuma yazma öğreniyorum."

İmranlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Altınca köyünde düzenlenen kursun eğitmeni Uğur Kayapınar, bu yaştaki teyzelerin, amcaların adını yazdığını görmek çok güzel diyerek, şöyle devam etti:

"Örneğin hastaneye gittikleri zaman göz bölümüyle kalp bölümünü karıştırmamalarını sağlamak, en azından telefondan birilerini arayabilmeleri bizim için çok önemli. Bu insanların ilçe dışına çıktıkları zaman mağduriyet yaşamamaları en büyük hedefimiz."

Kaynak: AA