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2018'in ilk ikiz pandaları dünyaya geldi

Çin'de bulunan Dev Panda Yetiştiriciliği ve Araştırma Merkezi'nde yakın zamanda dünyaya gelen ikiz pandalara özenle bakılıyor. Pandaların sağlık durumu iyi.

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Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu’da doğan, 2018'in ilk ikiz pandalarına özenle bakılıyor. Dev Panda Yetiştiriciliği ve Araştırma Merkezi'ndeki ikiz pandaların sağlık durumu iyi.

Dev panda Meng Meng 23 Mayıs'ta dişi ikiz doğururken, Ya Yun taşıdığı ikiz pandayı 5 Haziran'da dünyaya getirdi. Ya Yun'un pandalarının biri dişi diğer erkek.

Henüz bir haftalık olan pandalar, hala gözlerini açamıyor. Bakıcılar her iki saatte bir pandaların vücut ısısını alıyor, fiziksel sağlıklarıyla yakından ilgileniyor.

Biraz daha önce doğan ikiz pandaların pembe bedenleri üzerinde siyah-beyaz kürkler belirginleşmeye başladı. Hala defekasyon yani dışkılama için yardıma ihtiyacı olan pandalar yuvarlanıp bağırmaya başladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yenidoğan, panda, ikiz, Dev Panda Yetiştiriciliği ve Araştırma Merkezi, çin
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