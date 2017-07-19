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Buradasınız : » » 19 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 840'ıncı hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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19 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 840'ıncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 8, 22, 24, 28, 30 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 693 bin 878 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 11 kişi 6 bin 308 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 332 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 601 kişi 35 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 267 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 229 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 368 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 199 bin 436 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Gemlik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 312 bin 927 lira 55 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 945 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 513 bin 983 lira 90 kuruş aktarıldı.

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