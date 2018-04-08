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15 traktörle düğün konvoyu yaptılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım araçları satan bir iş yerinin sahibi, gelin almaya 15 traktörlük düğün konvoyuyla gitti.

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15 traktörle düğün konvoyu yaptılar

26 yaşındaki iş adamı Hasan Güner, Manisa'da Sarıgöl Avcılar Lokali Parkı'ndaki düğünle evleneceği 21 yaşındaki Tuba Ünlü'yü almaya, kendi iş yeri ve çevresinden temin ettiği 15 traktörden oluşan konvoyla gitti.

Damadı traktör üzerinde gören gelin ve yakınları, bir süre şaşkın yaşadı. Daha sonra damadın kullandığı traktöre gelinliğiyle binen Ünlü, konvoyla ilçede tur attı.

Görenlerin büyük ilgisini çeken konvoyu, bazı kişiler cep telefonlarıyla kaydetti.

Damat Hasan Güner, düğününü unutulmayacak bir şekilde yapmak istediği için traktörlerden oluşan konvoyla eşini almaya gittiğini söyledi.

Gelinin traktörlerden haberi olmadığını anlatan Güner, "Biz zaten traktör işleriyle uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan araba yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: traktör, Manisa, düğün konvoyu
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