15 Temmuz şehitlerini 4 bin 58 metre yükseklikten andılar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dağcılar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına Süphan Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen, "15 Zirveye 15 Tırmanış" programı kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden 14'ü kadın 57 dağcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için Adilcevaz ilçesine geldi.

Buradan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiren dağcılar, zirveye çelik direğe bağlanmış Türk bayrağı dikti.

Dağcılar daha sonra 10 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Süphan Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Kaplancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek ve şehitleri anmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Kaplancı, tırmanışın gerçekleşmesinde kendilerine destek olan Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik’e teşekkür etti.