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Buradasınız : » » 130 zihinsel engelli öğrenci pedal çevirdi

130 zihinsel engelli öğrenci pedal çevirdi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mavi Bisiklet Özgür Pedallar" projesi kapsamında, zihinsel engelli 130 çocuk 11 kilometre pedal çevirdi.

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130 zihinsel engelli öğrenci pedal çevirdi

Longoz ormanlarının girişinde bir araya gelen Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerine bisikletler verildi.

Daha sonra spor ayakkabıları, kask ve eldivenleri öğretmenleri tarafından giydirilen öğrenciler, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Müdür Yardımcısı Ahmet Uzun ile Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Şahin Değer'in de katılımıyla pedal çevirmeye başladı.

Parkurun 8. kilometresinde öğrenciler, İğneada beldesindeki Erikli Gölü ile denizin birleştiği noktada bir süre mola verdi.

Ardından limana doğru pedal çeviren öğrenciler burada denizle buluştu. Aralarında ilk kez deniz gören çocukların da olduğu grubun büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

"Amacımız öğrencilerimizi toplumla kaynaştırmak"

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, bu projeyle engelli öğrencileri toplumla kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Mavi Bisiklet Özgür Pedaller" projesi ile öğrencilere bisiklet sürmeyi öğrettiklerini ifade ederek, "130 öğrencimiz daha önce bisiklet sürmesini bilmiyordu. Burada amacımız öğrencilerimizin bisiklet kullanmasını, hayatın içerisinde spor yaparak yer almasını, toplumla kaynaşmasını sağlamaktı ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. 11 kilometrelik etabı tamamlamış olduk. Yüzme bilmeyen ve daha önce deniz görmemiş öğrencilerimizi de denizle buluşturduk. İlk defa deniz görmüş oldular. Amacımız öğrencilerimizi toplumla kaynaştırmak."

Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Şahin Değer ise, proje kapsamında öğrencilerin bisiklet kullanma ve spor yapma becerisi kazandıklarını aktardı.

Öğrencilerden Ejder Kaan da, ilk kez deniz görmenin mutluluğunu yaşadığını ve buraya daha sonra da gelmek istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: zihinsel engelli öğrenci, mavi bisiklet özgür pedallar, longoz ormanları, kırklareli, bisiklet
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