11 yaşında kitap çıkaran Aras gelirini LÖSEV'e bağışladı

Ahmet ve Ebru Ormanoğlu çiftinin çocukları Ahmet Aras Ormanoğlu, öğretmenleri ve ailesinin yardımıyla teknoloji bağımlılığını ele alan bir macera kitabı yazdı.

2007 doğumlu olan Ormanoğlu, doğumundan bin yıl sonraki yaşantıyı hayal ederek kitabının ismini ‘3007 Aras'ın Zamanda Yolculuğu’ koydu. Televizyonda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'yla (LÖSEV) alakalı kamu spotunu gören ve etkilenen Ormanoğlu, kitabının ilk gelirini de LÖSEV'e bağışladı.

Birinci sınıftan beri kitap yazma üzerine denemeleri olduğunu belirten Ahmet Aras Ormanoğlu, “Bu sefer gerçek bir kitap çıkardım. Kitabımın adı, ‘3007 Aras'ın Zamanda Yolculuğu’dur. Teknoloji bağımlılığı üzerine yazdım. Günümüzde çocukların teknolojik aygıtlar ile çok uğraşması bu kitabın başlıca nedeni oldu. Kendi doğumumdan bin yıl sonraki hayatı hayal ettim” dedi.

Kendi imkanlarıyla kitabı bastıklarını aktaran Ormanoğlu, “Sonra ben televizyonda bir kamu spotu gördüm. Kamu spotunda LÖSEV’li çocuklarla ilgili bir şeyler vardı. Reklamdan etkilendim ve kitabımın gelirlerini bağışlamak için anne ve babama danıştım. Onlar da beni kırmadılar. Daha fazla bastırdık ve sattık. Gelen parayı da vakfa yatırdık. Böylece çocukları mutlu etmek içim elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Umarım iyileşirler” diye konuştu.

Oğlunun kitabının gelirini bağışlamak istediğini kendisine söylediğini ifade eden Ebru Ormanoğlu ise, “Biz çok mutlu olduk ve gururlandık. Bu yaştaki bir çocuğunun bunu düşünmesi, birine yardım etmeye çalışması bizi çok gururlandırdı. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Ahmet Aras’ın kendi dünyasını yansıtan bir kitap çıkardığını dile getiren LÖSEV Elazığ Temsilcisi Ayşe Kavak da, “Televizyonda gördüğü bir kamu spotuyla bu kitabın gelirini bağışlamak istemiş. Aile bize ulaştı ve irtibat kurduk. Bu düşüncenin çok güzel olduğunu söyledim ve vakfımıza da bildirdim. 11 yaşında böyle sorumluluk sahibi olması tabi ki hepimizi duygulandırdı. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

